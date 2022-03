Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro lo Spezia. Ecco le sue dichiarazioni: "Corto muso? Oggi abbiamo fatto una partita buona, dovevamo chiudere il primo tempo con due gol di vantaggio. Il secondo tempo meno bene, eravamo un po' stanchi, veniamo da tante partite e abbiamo tanti fuori, non ho potuto cambiare molto, con partite intense poi. Per arrivare a conquistare e a vincere, però, credo che questa squadra abbia bisogno di fare un po' di vittorie sofferte, soprattutto per poi capire quanto contino i palloni e quando ci sono quelle per chiudere la partita bisogna chiuderla. Non siamo ancora pronti, ma ai ragazzi non dico nulla, anzi, era importante prendere tre punti, metterci a 53 e prepararci a Samp, Villarreal e Salernitana, per chiudere il ciclo, nel migliore dei modi. Abbiamo 6 giorni per recuperare dobbiamo farlo, perché siamo gli stessi con Bernardeschi in meno.



SVOLTA DALL'ATALANTA - Prendersi partite così ora riesce? QUesto è cambiato. Non ho mai visto una squadra vincere tutte le partite facili, i campionati si vincono anche attraverso queste partite. Poi mi ero un po' disabituato io, si era disabituato tutto l'ambiente nel vincere le partite 1-0, con sofferenza, ma ne abbiamo passate anche nei miei 5 anni vincenti. Nel calcio tutto passa in fretta e ci si dimentica, ma degli 1-0 arroccati negli ultimi 20' ne abbiamo passati, l'importante è non perdere un secondo di attenzione e vincere.



TORNA TROPPO INDIETRO - Ci vuole un po' più di coraggio a giocare in avanti. Rugani rientrava ha fatto bene ma giocando a sinistra era più in difficoltà, loro il secondo tempo ci venivano a prendere meglio e noi eravamo stanchi. Dovevamo chiudere un po' meglio, ha fatto una bella parata Szczesny su un'imbucata e poi abbiamo avuto un paio di situazioni favorevoli anche nel secondo tempo.



DIFESA POST RIENTRI - A tre? Quest'anno Rugani ha fatto delle belle partite, ma un po' tutti. Ultimamente stiamo giocando a tre ogni tanto, stasera Danilo, che è un giocatore molto intelligente, ha fatto una partita straordinaria sul piano della personalità e lettura, spero rientrino presto Bonucci e Chiellini, bisogna essere tutti in ottima condizione per il finale, per far respirare per avere energie fisiche e mentali. A metà purtroppo dobbiamo recuperare Zakaria perché McKennie non lo recuperiamo fino all'anno prossimo, mi dovrò inventare qualcosa, mettere qualcuno a fare la mezz'ala.



VLAHOVIC E MORATA - Locatelli è bravo in quella posizione per smarcarsi e mettersi in movimento. I due devono conoscersi meglio, a volte sono lontani o fanno gli stessi movimenti. Però hanno fatto bene, poi in questo momento succede che l'uno gioca per l'altro e invece ci sono situazioni da gestire diversamente. Si cercano anche fin troppo. Dusan ha fatto meglio nel secondo tempo, si è mosso di più, gli ho detto che si deve divertire e svariare, non solo fare corpo a corpo.



ARTHUR - Sta molto bene, sta facendo bene. Con lui e Locatelli abbiamo più qualità a centrocampo. McKennie e Zaka sono di inserimento, Rabiot di corsa, anche se stasera era stanco e doveva gestire meglio diverse situazioni. Stasera non potevo chiedere di più a questi ragazzi.



DYBALA - Sono dispiaciuto perché l'altro giorno di è fermato. Non è niente di grave, spero di averlo per il Villarreal. Per il contratto ci pensa la società, sulle qualità tecniche non si discute".