Inizia la settimana che ci porterà domenica sera ad assistere all'Allianz Stadium alla partita tra Juventus e Roma, quindi Massimiliano Allegri contro Jose Mourinho. Due allenatori che iniziarono le schermaglie verbali quando ancora Mou era al primo anno di Inter e Max al primo di Serie A, al Cagliari.



Come ricostruisce Tuttosport, lo Special One commentò subito in maniera piccata l'assegnazione della Panchina d'oro 2008-2009 ad Allegri: "Sono contento del premio dei giocatori agli Oscar del calcio. Voti degli allenatori? Aver preso 6-7 preferenze è la vera sorpresa positiva!" al che l'attuale allenatore della Juve replicò "Forse lui che è sempre sotto i riflettori è tenuto a commentare tutto, ma per farmi innervosire e perdere la pazienza ce ne vuole un bel po'...". Poi quell'intervista alla Iene di Allegri da allenatore del Milan: "Mourinho? Ogni tanto è patetico e ripetendo sempre le stesse cose diventa banale. Molto bravo, ma dietro l'arroganza nasconde insicurezze". Lì nessuna risposta diretta di Mourinho, che nel frattempo era andato all'estero e nel 2015, alla guida del Chelsea, si lamentò che Allegri, nel frattempo approdato alla Juve, parlava troppo di Ramires e Oscar. Infine, sempre alla guida di una squadra inglese, il Manchester United, nel 2018 si prese quella ribalta all'Allianz Stadium col gesto delle mani alle orecchie rivolto ai tifosi juventini rei di averlo stuzzicato pesantemente per tutta la gara.

Ecco, da allora non è più tornato all'Allianz Stadium: appuntamento fra sei giorni alle 20:45!