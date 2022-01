Secondo quanto riportato da La Stampa, in campo questa sera le due squadre che hanno deluso più in campionato, almeno in queste prime 20 partite. Hanno tradito aspettative molto alte dopo l'ingaggio di due allenatori-totem, che insieme sommano 38 trofei - 25 Mourinho e 13 Allegri -, compresi 8 scudetti, vantando la palma di tecnici più pagati di questa Serie A.