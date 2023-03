Le parole di Massimilianoa Dazn:MOURINHO - "La squalifica? Credo che sia sbagliato che a un allenatore espulso in partita, è giusto per il comportamento da avere, possono saltare i nervi. Agli allenatori va inflitta una multa e non una squalifica. Gasato dal confronto? A parte che José è un allenatore straordinario, ha vinto 26 titolo, è poco discutibile".