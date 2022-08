DOpo il pari contro la Roma, Massimiliano, allenatore della Juventus, non si è fatto mancare un pizzico di ironia e una battuta nel raccontare l'amarezza per non aver centrato i 3 punti, nonostante l'ottima prestazione per 65'. Ecco la sua risposta: "Il calcio è questo. Quando giochi un primo tempo del genere e non chiudi capita di essere raggiunti nella ripresa così come è successo. E a volte queste partite si rischia anche di perderle. Alla fine sul loro ennesimo calcio d'angolo abbiamo rischiato di capitolare... Sarebbe stato veramente dannoso a livello psicologico, invece la squadra ha fatto una buona partita. Siamo stati aggressivi, abbiamo giocato bene tecnicamente ma è evidente che in certe situazioni dobbiamo ancora migliorare. La Roma poi è una grande squadra e Mourinho è stato bravo a farla restare in partita".