Max Allegri martedì sera contro la Salernitana ha messo in mostra un modulo particolare. Un 4-4-2 che aveva tutte le sembianze di un 4-2-2-2, con scarso utilizzo delle corsie laterali e ali teoriche che, di fatto, venivano dentro il campo a dialogare e combinare stretto con gli attaccanti. Tradotto: Bernardeschi e Kulusevski che si accentravano di continuo per triangolare con Dybala e Morata. Una soluzione che ha permesso di tenere il pallino del gioco e trovare il buco giusto per segnare.