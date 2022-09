Intervenuto ai microfoni di DAZN, l'allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, ha commentato anche la prestazione di Milik, coronata dal primo gol in maglia bianconera.'Vlahovic ha la possibilità di migliorare dentro l'area. Milik ha delle qualità straordinarie come conduzuione del gioco e come tecnica. Stasera ha fatto un gol straordinario. Leo ha un ottimo piede, ma è una questione proprio che quelli che stanno in avanti devono smarcarsi meglio e non passare la palla all'indietro o ai difensori'.