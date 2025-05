Quanto guadagnerà Allegri al Milan? Le cifre

Getty Images

Il valzer delle panchine ha stravolto l'intero campionato di Serie A. Dalla Juventus al Napoli, fino al Milan: un vero e proprio effetto domino che, però, oggi vede il Milan sempre più vicino a una soluzione. I rossoneri hanno infatti chiuso per il ritorno di Massimiliano Allegri, che è già stato in sede per firmare il contratto che lo legherà nuovamente al club.I rossoneri hanno definitivamente superato la concorrenza del Napoli, che conta sempre di più sulla permanenza di Antonio Conte. Seconda esperienza per Allegri al Milan, oltre 10 anni dopo l'ultima volta. La proposta del club rossonero è dicon opzione per il terzo anno.

Dopo essere rimasto senza panchina per una stagione, dunque, Allegri torna ad allenare e lo farà contro la Juve: il tecnico livornese ha già firmato il contratto e dunque si attende