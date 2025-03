Allegri può andare al Milan? La situazione e il possibile intreccio con Paratici

I bookmakers non hanno dubbi: saràil nuovo allenatore del, con il ritorno ormai crollato nelle quote a 1,75. Questa è la curiosità, che comunque non si discosta più di tanto dalle ultime notizie. Che raccontano effettivamente di un riavvicinamento, almeno nelle idee, dell'ex tecnico dellaal club rossonero, destinato ad andare incontro a un'importante rivoluzione in estate con un nuovo cambio in panchina - l'esperienza di Sergio Conceicao è già ai titoli di coda - e l'arrivo di un altro direttore sportivo, per cui sono già in corso tutte le riflessioni del caso.

Allegri può andare al Milan?

Cosa succederebbe con Paratici

Conte può andare al Milan con Paratici?

Le parole di Galeone su Allegri

Chiaramente i discorsi non sono ancora entrati nel vivo e non c'è un'offerta economica sul tavolo per Allegri, che nella sua ultima stagione a Torino era arrivato a percepire. Il nome di Max, però, è sicuramente forte, anche perché particolarmente gradito a Giorgio Furlani e Gerry Cardinale che lo considerano perfetto per iniziare un nuovo ciclo vincente. Tutto, comunque, dipenderà dal direttore sportivo, poltrona per cui ci sono diversi candidati in lista tra cui l'ex Lazio Igli Tare, che aveva già raggiunto un accordo di massima con Zlatan Ibrahimovic e Cardinale nell'incontro di qualche settimana fa a Londra, prima che Giorgio Furlani prendesse tempo per valutare altri profili.Tra questi c'è anche, ormai prossimo a scontare definitivamente la squalifica di 30 mesi: per lui, che risponde bene all'identikit di un dirigente con una grande conoscenza del calcio italiano, una vasta rete di contatti internazionali e un curriculum fatto di vittorie, è previsto già nel corso di questa settimana un confronto con Furlani che potrebbe aiutare a sciogliere i dubbi.Come scrive Calciomercato.com, l'eventuale nomina di Paratici manterrebbe in orbita Milan la candidatura di Allegri, ma la preferenza dell'ex ds del Tottenham sarebbe tutta per(accostato anche alla Juve in caso di esonero di): il tecnico salentino ha firmato un contratto con il Napoli fino al 2027 su una cifra di ingaggio - da quanto trapela - di circa 6,5 milioni di euro a stagione più bonus sui risultati. Un obiettivo complicato per i rossoneri, dunque, per tutta una serie di motivi, ma non impossibile: Paratici farebbe al 100% un tentativo, che qualora andasse a buon fine lascerebbe ancora una volta Allegri libero sul mercato.Sul tema, intanto, si è espresso nella giornata di ieri anche, notoriamente "mentore" del livornese: "Credo nel possibile ritorno al Milan di Allegri, che invece non tornerà mai più alla Juventus", le sue dichiarazioni, che per ora hanno messo a tacere quantomeno coloro che suggerivano l'ipotesi di una terza esperienza sulla panchina bianconera.





