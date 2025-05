Allegri tra Milan e Napoli? La situazione

Getty Images

Il futuro di diversi club, ma anche dei rispettivi allenatori, è tutto da scrivere, a partire dalla stessa Juventus. Igor Tudor rimarrà certamente fino al Mondiale per Club e guiderà i bianconeri anche nella lunga trasferta statunitense, come previsto dal contratto, e poi si discuterà per la prossima stagione. Il croato, però, non è il solo a non conoscere il suo futuro.Anchesono in bilico con i rispettivi allenatori: da una parte Sergioè quasi certo che non siederà più sulla panchina rossonera dopo un'annata ricca di delusioni nonostante il trionfo in Supercoppa. Dall'altra parte Antonio Conte , con uno scudetto da conquistare all'ultima giornata,, dove i rapporti con De Laurentiis non sono mai sbocciati per davvero.

Ed è proprio tra questi due club che si inserisce il nome di. L'ex allenatore della Juventus è infatti nella lista dei possibili successori di, con il prossimo direttore sportivo Igli Tare che ha pensato anche a un suo ritorno in rossonero. Come riporta Tuttosport, però, Allegri si sarebbe promesso alin caso di addio di Conte, e dunque potrebbe arrivare al suo posto proprio come era stato alla Juve.