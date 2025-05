Allegri-Milan, con lui anche Magnanelli: vicino all'addio alla Juventus Primavera

Magnanelli può salutare la Juventus Primavera?

Massimilianoha firmato il suo contratto. È il nuovo allenatore del Milan per la prossima stagione. Come riferito da Sky il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà per due anni al Milan con l'opzione per un terzo anno. Firma messa oggi pomeriggio dopo un incontro con Tare, l'agente di Allegri e Furlani, ultimi dettagli limati e firma sul contratto. Attenzione però a come l'ex allenatore della Juventus potrebbe comporre il suo staff.Chi dovrebbe essere parte dello staff di Max Allegri nel Milan potrebbe essere Francesco, attuale tecnico della Juventus Primavera che però era già parte dello staff di Allegri quando era in bianconero e che quindi potrebbe seguirlo anche in questa nuova avventura in rossonero. Magnanelli aveva firmato nel 2023 un contratto biennale con la Juventus e quindi potrebbe ora lasciare Torino. Potrebbero esserci quindi degli addii anche in casa bianconera.