Allegri dice sì al Milan, niente Napoli: tutti i dettagli del contratto

Allegri torna al Milan: non andrà al Napoli

Piano piano si stanno delineando le grandi manovre in Serie A e i vari incastri. Tra le principali questioni da "risolvere" c'era quella che riguardava la panchina delGiusto usare il plurale perché è in arrivo la fumata bianca definitiva. Igli Tare, nuovo direttore sportivo del club rossonero, ufficializzato pochi giorni fa, ha deciso di andare forte su Allegri per sostituire Conceicao. Un'accelerata che ha portato risultati.Nella giornata di ieri infatti c'è stato il blitz di Tare che ha incontrato l'ex allenatore della Juventus sbloccando di fatto la situazione. Allegri infatti, che anche nei mesi precedenti non aveva mai chiuso al ritorno a Milano, dove è già stato dal 2010 al 2014 vincendo anche uno scudetto, adesso ha deciso di accettare la proposta del Milan. Il tecnico livornese era il candidato principale per sostituireaveva già contattato Allegri e c'era una base d'intesa . La situazione di stand by tra Conte e il Napoli, con il tecnico che sta valutando la permanenza, ha permesso al Milan di inserirsi e convincere Allegri.

Allegri-Milan, il contratto

Sembra ormai tutto fatto per il ritorno di Allegri al Milan. Le parti hanno trovato l'accordo definitivo per il contratto, sulla base di un triennale da 5 milioni di euro bonus compresi, come riporta calciomercato.com. Adesso mancano gli ultimi passaggi formali da completare in queste ore, ma Max è pronto a tornare a varcare le porte di Milanello e a ereditare la panchina di Conceicao. Sarebbe la prima volta che Allegri allena una squadra diversa dalla Juventus dal 2015, quando poi è stato per 8 stagioni sulla panchina bianconera e per tre anni libero.