Massimiliano Allegri nel post partita del match vinto contro il Torino ha parlato anche dei miglioramenti che la squadra deve fare: "L'obiettivo è sempre quello, non preclude di desiderare altro. Ma bisogna crescere, stasera una bella vittoria ma bisogna rimanere con i piedi per terra. Riportare quella che per anni è stata la normalità: vincere le partite. Ai giocatori bisogna ricordarlo, ogni tanto abbiamo la memoria corta."