Il giornalistaha bocciato l’allenatore della Juventus Max Allegri dopo la clamorosa sconfitta contro l’Empoli all'Allianz Stadium. Ecco le sue dichiarazioni a Sky Sport:Contro l’Empoli infatti ha messo Danilo playmaker e McKennie incursore, lasciando il nuovo acquisto Locatelli in panchina. Non è stata una mossa da Allegri. Secondo me Locatelli era da far giocare per i primi 60 minuti di partita: per questo Allegri ha avuto molte responsabilità nella clamorosa sconfitta".