A Sky Calcio Club, il giornalista Marco Bucciantini ha parlato del futuro della Juventus in ottica allenatore: "La Juve ha bisogno di cambiare. Cambiare non garantisce sempre, ma deve cambiare il discorso, sempre avvitato su una persona, cioè il discorso sempre su Allegri che merita di andarsene bene con la Coppa Italia e la qualificazione in Champions". Il club quindi deve puntare su un nuovo allenatore, e tutto porta a Thiago Motta.