Quando lo affronti in partita, invece, ti fa soffrire. Allegri è il valore aggiunto della Juventus. Max è stato il grande colpo estivo dei bianconeri e in un certo senso è lui il vero acquisto che va a sostituire Cristiano Ronaldo». Così ha parlato Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, in un'intervista concessa a Tuttosport.