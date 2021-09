"Non ci ero abituato, un po' mi mancava e diverte un sacco. Io devo fare un lavoro che possa migliorare i giocatori, di giocare bene il più possibile e ottenere risultati.Leggo tutto, fa parte del mio lavoro, le critiche sono interessanti: alcune sono costruttive e ci ragiono, altre mi interessano perché faccio il contrario". Così ha parlato Maxin conferenza stampa alla vigilia di Juve-Samp, così il tecnico ha replicato a modo suo alle critiche. Una frase, in particolare, è destinata ad entrare tra quelle cult: "Preferisco essere criticato, però vincente. La compassione si ha solo per chi non vince".