Come raccontato dalla Gazzetta in edicola, anche ieri si è visto il feeling tra Allegri e Weston: "Allegri, se due indizi fanno una prova, per lui ha aperto il suo studio da motivatore", si legge sul quotidiano. Che poi svela un retroscena: si racconta che in questi primi giorni di allenamento il tecnico abbia fatto qualche battuta sul peso dell'americano, già sottolineato da Pirlo nella scorsa stagione. Ieri dopo il gol gli ha urlato: “10 gol devi fare quest’anno”. "Per Wes, una buona notizia: se un allenatore ti pungola, significa che gli interessi".