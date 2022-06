Un incontro casuale, in una città cara all'allenatore della Juventus. A Montecarlo, Massimiliano Allegri ha ritrovato il vecchio amico Luis Campos, oggi l'uomo del mercato del Paris Saint Germain. Ha un pallino fisso, Campos: scegliere il nuovo allenatore. Come racconta La Gazzetta dello Sport, dopo il giro della foto sui social, la Juventus sulle prime minimizza, poi ammette che il faccia a faccia è stato "casuale", appunto. Guarda caso la stessa versione che arriva dall’entourage dell’allenatore bianconero.



IL RIENTRO DI ALLEGRI - Ora Allegri rientrerà in Italia, concludendo una prima parte di vacanze. E concludendola nel segno del 'no' al Paris Saint Germain: per Gazzetta, un tentativo in ottica Psg è stato fatto. Ma Allegri ha risposto in maniera netta: "Ho un impegno con la Juve che va al di là del contratto. Resto a Torino". A prescindere, si aprono squarci sul futuro. IL RETROSCENA - Già nelle scorse settimane, per il quotidiano, l'uomo di fiducia dello sceicco aveva avvicinato Allegri, rimettendogli la pulce nell'orecchio. Max ha sempre rifiutato le avances, chiaramente lusingato, ma allo stesso tempo determinato a proseguire con la Juventus. Per Gazzetta, tuttavia, negli ultimi giorni negli ambienti bianconeri si era sparsa la voce di un’aria frizzantina alla Continassa: Allegri, infatti, si sarebbe innervosito per una campagna acquisti evidentemente a rilento. E i contrattempi sono sotto gli occhi di tutti. Ecco, magari ha inciso anche la proposta del Paris. Da 12 milioni netti a stagione. Per tre anni.