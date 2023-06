Maurizio Scanavino, amministratore delegato della Juventus, ha confermato Allegri anche per la prossima stagione, sottolineando come il tecnico non sia mai stato in discussione. In realtà però, come riferisce Tuttosport, ci sono stati momenti in cui la società ha pensato alla separazione. Il primo fu dopo la sconfitta con il Maccabi Haifa e quel "vergogna" usato da Agnelli quando ancora era presidente. E poi, anche nelle ultime settimane, le parole di John Elkann che sul futuro di Allegri aveva detto che adesso si doveva pensare alle ultime due partite e al presente.