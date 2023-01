C'è una via di mezzo tra ciò che emerge dai numeri e ciò che vedi durante una partita. C'è una via di mezzo e in quel posticino particolare, dove la Juventus si tiene tutta in piedi e comunque in equilibrio, ci sono le indicazioni di Allegri.Non prenderle in alcun modo (e la Juve pure ci stava riuscendo), perché tanto con i cambi, con la stanchezza, con la paura che avrebbe divorato la Cremonese, in qualche modo i bianconeri avrebbero portato la partita a casa.Questo perché la Juve di oggi, che è come quella di ieri, non può guardare oltre il risultato: un'altra vittoria ha il retrogusto dolce di un calmante.E non ha contato più nulla: le assenze, le incertezze, l'ennesima scarica di inconcludenza ad oscurare le prodezze dei giovani (Miretti e Soulé su tutti).La vera Juventus, del resto, attende i veri giocatori, quelli deputati a fare la differenza. L'ha detto Milik nel post partita, ammiccando persino a chi potrebbe togliergli il posto: DusanE' una perenne attesa, quella di Max.Ogni necessità però non si trasforma automaticamente in virtù: su certi campi, è tornato a vincere pure un po' di fortuna, scontando tutto quel karma accumulato nella prima parte di stagione.E quanto ha girato, quello di Milik. Vale la settima vittoria di fila senza subire reti, vale l'ennesima risposta a un momento di difficoltà. E' fortuna? Anche. E' bravura? Certo. E' tutto, esaltato nel niente: per ora va bene così. Per ora.