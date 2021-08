Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato prima della partita contro l'Empoli. Una novità targata Dazn, con il tecnico che spiega: "Prima Juve senza Ronaldo? La decifreremo in campo. Cercheremo di ottenere la prima vittoria in campionato visto che a Udine abbiamo lasciato due punti importanti. Siamo molto felici di avere il pubblico, ci darà una mano. Dopo questa la sosta, poi inizia un tour de force, un mese difficile ma bello da affrontare, con tante partite.- Gli manca condizione. E' arrivato dopo un mese e oltre di inattività, ha lavorato abbastanza bene, avrà 30 minuti di autonomia. Dopo questa avrà la nazionale, la prima partita sarà squalificato, quindi potrà lavorare e tornare al meglio dopo la sosta.- Dobbiamo vincere e questa squadra va affrontata con grande rispetto perché gioca bene a calcio. Molto in verticale, serve tecnica, attenzione, prendere la vittoria per affrontare al meglio sosta e dopo sosta".