L'allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine della gara persa contro l'Udinese.'Ci sono stati pochi inserimenti, abbiamo avuto situazioni favorevoli e se non sblocchi la partita poi si complica tutto. L'Udinese fuori casa aveva perso solo 4 volte in 12 partite, facendo 7 pareggi e una vittoria. Non abbiamo allungato sulla quinta e ora dobbiamo riprendere a lavorare, l'ambizione di stare dietro all'Inter per noi era uno stimolo importante, ma è stata costruita per vincere, sin da quando è arrivato Conte. La Juve ha iniziato un percorso diverso e l'obiettivo è quello di arrivare in Champions, pure lo scorso anno c'eravamo arrivati'.