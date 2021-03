Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Radio Radio soffermandosi sul futuro di Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus: “Vedrei bene Allegri sulla panchina della Roma, così come altri allenatori. Però hanno un difetto, quello di volere grandi giocatori. Secondo me la Roma ci aveva provato per Vlahovic e ci aveva visto lungo perché sta crescendo molto. La Roma aveva provato ad investire 30 milioni, sarebbe stato perfetto perché sarebbe potuto crescere grazie a Dzeko. Ora ci vogliono 50 milioni per prenderlo”.