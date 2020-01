Secondo quanto riportato da Sportitalia, Massimiliano Allegri non è il primo nome della lista dei successori di Solskjaer al Manchester United. L'ex allenatore della Juventus, infatti, è stato superato nelle gerarchie da Mauricio Pochettino, ex Tottenham, che ha chiuso proprio pochi mesi fa la sua avventura in Premier con gli Spurs. Allegri resterà sicuramente fermo fino a giugno e, come ha sostenuto anche il suo agente, sta studiando l'inglese. Del suo futuro, però, non vi è alcuna certezza.