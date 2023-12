Lascenderà in campo domani sera alle 20.45 contro il Genoa. Sarà assente Moise Kean per un infortunio alla tibia che lo terrà ai box per circa 3/4 settimane. Questa potrebbe essere un'occasione ghiotta per Kenan. Il fantasista turco dopo l'apparizione coronata dal super gol con la sua nazionale sembra essere sparito dai radar della Juventus. Al punto che dallac'è stato un susseguirsi di voci sull'umore del giocatore. Secondo cui sarebbe stato scontento visto lo scarso minutaggio a sua disposizione, al punto che avrebbe attirato su di sé gli occhi di qualche big europea.Voci che non hanno trovato riscontro, in particolare osservando le immagini del gruppo squadra in cui Kenan sembra sempre molto sorridente e ben integrato nelle dinamiche. Da non dimenticare, la carta di identità del giocatore parla chiaro: classe. Un talento cristallino a cui ancora manca ancora esperienza, ma la sua crescita è stato gli occhi di tutti. L'infortunio di Moise Kean può favorirlo, facendogli trovare maggiore spazio agli ordini di Massimiliano Allegri. A rivelarlo è stato lo stesso tecnico oggi in conferenza stampa: "Con Kean fermo un mese, avrà più spazio. Sta crescendo come gli altri ragazzi".