"Mister, complimenti per lo scudetto!".si gira, guarda e ringrazia. Poi capisce: è tutto uno scherzo. Incredibile quanto accaduto in Sardegna, dove l'allenatore bianconero si trova in villeggiatura: nel video pubblicato dalle pagine social Rompipallone si vede il mister parlare e scherzare con un amico, poi la furbata. Naturalmente immortalata.Un tifoso del Napoli si avvicina ad Allegri e gli dice: "Mister, complimenti per lo scudetto...". Max sorride, ringrazia. Poi cambia espressione dopo l'aggiunta: "Ah, ma non è Spalletti?". E allora: "Ecco, bravo", fa Max. Che la prende serenamente...