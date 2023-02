Le parole dell'allenatore dellaalla vigilia del match di Europa League contro il Nantes: "La Juventus ha l'obiettivo di superare il turno visto che negli ultimi tre anni è uscita agli ottavi. Domani giochiamo una partita difficile in casa loro, che dobbiamo vincere senza fare calcoli"."Sapevamo che Chiesa avrebbe potuto mostrare qualche acciacco dopo essere rimasto fermo 10 mesi ed aver giocato due partite di fila"."Senza Chiesa, non giocheremo con tre davanti, anche considerando che con la prospettiva dei 120 minuti, dovremo tenere cambi con diverse caratteristiche".IL BALLOTTAGGIO - "Cuadrado sta meglio rispetto alla partita di Spezia. Non ho ancora deciso se sarà lui o De Sciglio a partire domani""Sappiamo bene dell'atmosfera che troveremo domani allo Stadio. Dovremo essere bravi a gestire la prima parte di gara"."Non dipende solo da loro due. Tutta la squadra deve giocare una partita giusta dal punto di vista tecnico e dell’approccio. Non dovremo concedere quel che abbiamo concesso all’andata".FAVORI DEL PRONOSTICO - "Dobbiamo superare il primo turno di qualificazione dato che negli ultimi tre anni siamo usciti agli ottavi in Champions. Per le percentuali dico che domani è una finale, una gara unica, visto che i gol in trasferta non valgono più il doppio. Giochiamo in casa loro e ci giochiamo il passaggio"."La Juventus ha ottimi giocatori. Il Nantes ha Blas che è bravo, è mancino, poi rientreranno anche gli attaccanti. Non sarà semplice, vincere in trasferta e in Europa è difficile"."Giovedì scorso abbiamo fatto una buona partita, subendo gol solamente in una delle due occasioni concesse. Loro sono bravi in contropiede"."È facile fargli i complimenti. Al netto delle sue qualità tecniche, ha qualità morali che fanno sì che sia un giocatore da Juventus, nel presente e nel futuro. Ha un DNA specifico di quei giocatori che possono stare tanti anni alla Juventus".ATTEGGIAMENTO - "Non sono serio, stavo ascoltando. Ho i fari puntati e sembra un interrogatorio di primo grado, devo scansare le luci. Siamo sereni, affrontiamo la gara come deve essere anche se non sarà facile. Dobbiamo prepararci per giocare per 90′, speriamo bastino, è l’obiettivo nostro".