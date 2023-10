Le parole dia Sky:L'EVENTO - Serata meravigliosa, emozionante. Oggi pomeriggio abbiamo avuto un incontro con chi ha fatto la storia, con Lippi in primis e tutti i giocatori. Una giornata e una serata meravigliosa.CON LIPPI - Significa tanto, ho un rapporto di lunga data, è un punto di riferimento. Un allenatore pratico ma vincente, così come Capello, Trapattoni e tanti altri. Sono giornate bellissime e emozionanti. Ho rivisto gli ex calciatori che mi hanno regalato tante vittorie. Ricordiamo ci sono tante leggende, come Pessotto con cui lavoro tutti i giorni.GIOCATORI IN CAMPO - I due più grandi, Michel Platini che era un punto di riferimento e poi Zidane un altro straordinario. Però sono molto contento di avere dei grandi campioni che mi hanno regalato tante gioie. Più gioie che dolori.ORGOGLIO - Sono contento e orgoglioso di far parte della famiglia Juve. Non sapevo fino a ieri quanti derby ho vinto, Ho ancora tanta voglia di dare, di vincere che non è facile.VINCERE ANCORA - Quando si lavora alla Juve, si deve vivere sotto pressione ed è il bello. Questo bisogna fare per cercare di vincere. La pressione stimola a far bene. Si lavora per ottenere il massimo ed è quello che facciamo con una squadra completamente nuova, con giocatori di meno esperienza con un futuro importante.