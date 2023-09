appare sereno, anche dopo la "fitta" di Empoli, che ha messo nuovamente in discussione la sua salute. Un piccolo nodo in un percorso che sembrava trascorrere liscio. Segnali positivi lanciati a Bologna e poi di nuovo ad Empoli, prima dell'allarme. Gli esami strumentali effettuati il giorno seguente hanno derubricato il tutto a lieve affaticamento, senza lesione muscolare, e l'allarme è rientrato. Tanto che dal mondo Juve continua a trapelare un discreto ottimismo per poterlo avere addirittura già convocabile per la prossima partita, sottolinea Tuttosport, quella contro la Lazio di sabato 16 settembre.- La situazione del Polpo andrà monitorata “day by day”, ma il nuovo piccolo allarme ha riportato ai possibili problemi che subentreranno durante l'anno, visto lo storico infortuni recente. Questa settimana nel suo menu terapie e palestra, la prossima tornerà a lavorare in campo, perché tutelarlo e averlo a disposizione, anche solo mezz’ora, dà molte possibilità e qualità ai finali bianconeri. Nettamente superiore alla media in tutto, il Polpo è la chiave per la Juve, anche quasi da fermo. Ma Allegri si è reso conto di ciò che sarà il suo ruolo anche quest’anno: Pogba potrà rappresentare un jolly, da utilizzare magari nel momento più delicato, ma difficilmente potrà tornare a essere il perno su cui impostare e affidare le proprie speranze per alzare il livello medio del gioco juventino, sottolinea il quotidiano. E dopo un anno quasi senza campo, potrebbe essere già qualcosa.