Massimo, a Sky Sport, parla così di Massimiliano: "Io penso che fosse vera la dichiarazione iniziale della Juventus sul voler tornare in Champions e questo era l'obiettivo. Poi in corso d'opera si sono visti sempre più belli allo specchio perché è una squadra che è cresciuta man mano e da una fase esclusivamente difensiva, è una squadra che ha saputo per merito di Allegri, dello staff, della società, dei giocatori, innanzitutto inserire dei giovani che sono diventati delle alternative importanti e non un ripiego momentaneo tanto che adesso fai fatica a metterli in panchina. In più la Juve ha ritrovato la fase offensiva con Vlahovic che ha fatto un'ultima parte di campionato molto buona. Ancora non hanno ritrovato il miglior Chiesa, ma è una squadra che gioca anche meglio".