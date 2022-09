Nella conferenza stampa di vigilia, Max Allegri ha giocato in anticipo Juve-Salernitana: "Domani - le sue parole - è la partita più difficile e impegnativa. In Italia le partite ci sono meno spazi, sono più tattiche le gare. Le gare di Champions sono più facili, queste in Serie A sono più difficili, magari sarà più brutta".