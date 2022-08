L'allenatore della Juve, Max Allegri, ha rilasciato delle dichiarazioni in mixed zone al termine del match contro la Roma.'C'è dispiacere. Il calcio è questo, con il Manchester una partita del genere dove c'era Mourinho abbiamo addirittura perso, dove abbiamo sbagliato tante volte sotto porta e sue due palle inattive abbiamo subito due gol. Stasera abbiamo rischiato la stessa cosa, contro le squadre di Mourinho, se non le uccidi quando devi uccidirle e le lasci in partita, succede questo. Sulle palle inattive sono starordinari'.