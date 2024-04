A volte contro i giocatori (come dopo Lazio-Juve), a volte contro i dirigenti ( ricordiamo la sfuriata con Calvo ) altre volte contro gli avversari (post Inter-Juve di Coppa Italia L'ultimo, quello contro la Fiorentina è partito nei confronti della squadra e ha finito per coinvolgere anche altre parti, società compresa.Come seper poi mostrarsi pacato e tranquillo ai microfoni. Spesso, non sempre, visto che non sono mancati negli ultimi anni anche "sfoghi" davanti alle telecamere, come quello con Gianfranco Teotino poche settimane fa. Era solo il preludio del nervosismo mostrato negli ultimi giorni e culminato tra i corridori dell'Allianz Stadium.Ricostruzioni, retroscena e ula domanda che a volte sembra farsi il tecnico. "La Juventus sta facendo un percorso in cui stanno giocando molti ragazzi giovani, un conto è se la palla la gestisce uno di trent'anni, un conto uno di diciotto", ha detto recentemente.Ma ancor di più,. Era appena terminata la partita con il Milan (1-1) e il tecnico, uscendo dal campo, pronunciò quelle parole. Il dubbio è che nella testa di Allegri, siano valide ancora oggi e, ovvero coloro che decideranno il suo futuro, che è sempre più lontano dal mondo Juve.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.