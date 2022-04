Durante il Festival dei Giovani a Gaeta, l'allenatore della Juve, Max Allegri, ha rilasciato delle dichiarazioni su quello che l'attuale momento che sta vivendo.



'Quando si vince è tutto bello, non saprei scegliere: mi ricordo il primo campionato di C a Sassuolo o il primo scudetto in Serie A col Milan. Le sconfitte invece sono sempre brutte, alcune di più perché ti rimane il dubbio che avresti potuto fare qualcosa meglio'.