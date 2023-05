Manca sempre meno alla sfida di ritorno contro il, che senza ombra di dubbio si rivelerà la gara più importante per la stagione della. Ecco perchè serve perpararla nel migliore dei modi, ma soprattutto, dovrà essere bravo Max Allegri a fare le giuste scelte di formazione. Ci saranno infatti delle novità rispetto alla gara di andata, sia per gli infortuni che sono emersi negli ultimi giorni, ma anche per l'imopostazione al match che dovrà essere differente.- E' confermato il ritorno tra i pali di Szczesny al posto di Mattia Perin, titolare nel test contro la Cremonese, con la linea difensiva che sarà composta da Danilo, Gatti, Bremer e Cuadrado ad agire a destra. Arrivano conferme anche per quel riguarda le posizioni di Rabiot e Locatelli, con l'unicoin mezzo al campo che sarà tra Fabioe Nicolò, con quest'ultimo momentaneamente in vantaggio. Così come dovrebbe avere la meglio anche Filipsu Federico, con Di Maria a supporto di uno tra Dusane Arek