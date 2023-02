Le parole dia Dazn:TRIDENTE - "Le chiacchiere da bar son belle per chi non ha responsabilità. Oggi la squadra può far bene contro una buona squadra come la Fiorentina. Dobbiamo risalire la china e riprendere il percorso in casa".SACRIFICIO - "In questo momento ci sono pochi centrocampisti, quelli davanti stanno bene, ho la possibilità di giocare con 3 davanti, magari la prossima cambiamo. L'importante é la disponibilità dei ragazzi per l'equilibrio".FIORENTINA - "Mi aspetto una squadra aggressiva, molto brava, non escono mai dalla partita, dobbiamo fare una partita importante, n passo importante per muovere la classifica e prepararci all'Europa League".