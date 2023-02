Palla lunga e pedalare, se serve. Dall'allenamento di oggi della, è emerso un dettaglio importante: i bianconeri, se possibile, ricorreranno anche e in particolare all'imbucata. Questo per sfuggire al pressing asfissiante del, che segue a memoria il credo die aggredisce immediatamente il diretto avversario. Nell'allenamento aperto a tifosi e stampa, questa mattina, Allegri ha provato a più riprese questo tipo di giocata. Seppur consapevole che in qualche modo sarebbe uscito.Dal lavoro specifico conall'esercizio di uscita dal basso con i tre centrali (e in particolare i due braccetti), laha provato spesso questa soluzione, giocando effettivamente sul modo di smarcarsi del centravanti serbo, titolare nel derby di martedì. A Dusan,ha chiarito: "Se non vieni incontro, allora vai". Cioè: vai in profondità, dettala e prova a farti dare palla. E l'ha lanciatoin un esercizio, quindi il Fideoin un altro. Sul campo opposto, Leotentava i soliti filtranti dalla retroguardia. Insomma: se doveste vedere tentativi simili nella stracittadina, sappiate pure che una delle mosse per disinnescare l'agonismo delè proprio questo. Alzare il pallone, quando e se serve. Eresia? No di certo.