Durante l'estate, l'allenatore della Juventus, Massimiliano, ha costantemente sostenuto la permanenza di Areknella squadra. Anche quando sembrava che Milik avrebbe proseguito la sua carriera altrove, la Juve non ha mai perso la speranza di riportarlo a Torino, cercando di ottenere uno sconto dal Marsiglia dopo che l'opzione di acquisto non era stata esercitata. Una volta acquistato definitivamente, Milik ha completato il pacchetto d'attacco su cui Allegri ha basato la sua stagione. Data la mancanza di affidabilità sia fisica che mentale di Moise Kean, una manna dal cielo.- Attualmente, l'attacco bianconero sta funzionando alla grande, con nove dei loro undici gol totali messi a segno proprio dalle punte in questa prima parte di campionato. Il gol segnato da Milik in una delle sue presenze da titolare è una notizia molto positiva per Allegri, il cui reparto offensivo ha segnato in tutte le partite giocate finora. Questo ritorno al massimo livello dopo una stagione sottotono permetterà ad Allegri di gestire con serenità le rotazioni in attacco, grazie a un "bomber di scorta" che ha dimostrato di poter essere anche un titolare affidabile. Proprio Allegri ha chiuso con queste parole: "La stagione è lunga, vediamo cosa succederà." Questo suggerisce che il ritorno in forma di Milik è una risorsa preziosa per la squadra e che Allegri ha ora più opzioni a disposizione per affrontare le sfide future.