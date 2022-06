"Sul piano mentale: esperienza, carisma, abitudine alla vittoria. Sul piano tecnico: una certezza in difesa, incisività sulle fasce, qualità a centrocampo e in attacco". E' la ricetta per la Juve 2022/2023, raccontata da Tuttosport, che spiega il piano da tempo preparato da Massimiliano Allegri e dai dirigenti. Il mercato, però, è in stallo, con tanti e diversi obiettivi, che possono orientare le scelte finali e la sua gestione, del resto le definizioni di "gestore" e "aziendalista" rappresentano un pregio, un elogio alla disponibilità ad adattarsi alle esigenze del club (ovviamente non senza far sentire la propria voce). Così, si legge, con il vicepresidente Pavel Nedved, l’ad Maurizio Arrivabene e il ds Federico Cherubini l’allenatore bianconero sta lavorando a più di un’ipotesi di Juventus.



Da Kostic a Pogba, da Di Maria a Molina: obiettivi e idee, tre Juventus diverse.