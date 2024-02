Massimilianodirà addio alla Juventus a fine stagione? Alla Domenica Sportiva è intervenuto Ubaldo Righetti, storico amico di Allegri, che sul momento del tecnico ha dichiarato: "Il momento di Allegri spero che sia più tranquillo possibile, che in realtà non lo è mai per chi allena la Juve ed è sempre sotto osservazione. Futuro? Credo che finirà l'anno alla Juve ma che poi voglia vivere anche altre esperienze, non credo all'estero. A suo tempo ha rifiutato anche il Real Madrid. Non credo che potrebbe andare al Napoli, ma comunque al centro... Dove vorrebbe? Roma gli piace, ma non credo alla Lazio. Qualche anno fa è stato vicino ai giallorossi" per poi concludere: "In ogni caso è difficile che resti l'anno prossimo alla Juve, anche perché c'è una pressione di altri allenatori che vogliono la Vecchia Signora. Ad Antonio Conte piace tanto. Lui non lo vedo proprio al Milan, loro hanno una filosofia internazionale riguardo un certo tipo di calcio giocato in una certa maniera e non lo vedo lì".