Allafin da subito è stato chiaro come oltre al danno economico, non partecipare alla Champions e in generale a nessuna competizione europea, significava anche rivedere le strategie sul mercato e la struttura della rosa. A proposito di quest'ultimo aspetto, Massimiliano Allegri, che difficilmente parla di mercato, qualcosa ha detto in conferenza stampa." Inutile rimanere in 23-24 con una partita alla settimana più le 5 di Coppa Italia", il messaggio lanciato dal tecnico alla vigilia di Udinese-Juve.Una rosa troppo ampia per al massimo 43 partite stagionali. Al momento, senza considerare coloro che sono stati esclusi anche dalla lista presentata negli ultimi giorni (ovvero Pjaca e Bonucci), Allegri ha a disposizione 28 giocatori, di cui 25 di movimento. Servono delle cessioni, per arrivare intorno a 20 giocatori o poco più. In gallery tutti coloro che possono partire per raggiungere l'obiettivo.