In questa stagion. A due giorni dalla sentenza che ha penalizzato la Juventus in classifica di 15 punti, la squadra torna in campo.Domande a cui potremo dare una risposta tra poche ore, quando i bianconeri affronteranno l'Atalanta all'Allianz Stadium.distante 12 punti dall'ultima posizione utile per la qualificazione in Champions, occupata proprio dall'Atalanta, oltre che da Lazio e Roma. Un cambio di prospettiva ben spiegato anche da Allegri in conferenza stampa."Quando mi hanno detto che la richiesta era di -9 punti, ho fatto il calcolo dei punti per arrivare in Champions. Quando è arrivata la sentenza, ho rifatto un altro calcolo. Per arrivare in Champions bisogna fare qualcosa di straordinario", parole pragmatiche dell'allenatore probabilmente più pragmatico della Serie A. Ma Allegri ci crede davvero o è il modo per provare a dare senso al campionato?Mancano 20 partite e recuperare alle squadre che lottano per la qualificazione in Champions è senza dubbio più semplice rispetto alla rimonta scudetto.ma è scontato dire che i bianconeri dovranno fare un mezzo miracolo. Allegri ha già stilato la nuova tabella, che è passata da quella scudetto a quella Champions. Ha fatto il calcolo di quanti punti serviranno per centrare la missione ma ogni discorso passa inevitabilmente dalla sfida di stasera; nella speranza poi, che la condanna fuori dal campo venga annullata, o, per lo meno, non ampliata.