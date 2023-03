Ancora più del solito,in conferenza stampa ha ricordato a tutti quanti punti la Juventus ha fatto in campionato, ovvero 53 e non 38 come la classifica dice. E non è un caso se oggi ha rivendicato ciò con maggior enfasi. Forse, aveva ascoltato quanto detto da Simone Inzaghi dopo la vittoria in Champions League: "Siamo secondi".L'obiettivo però è rimanerci da soli, che significherebbe pareggiare o - nel migliore di casi - vincere a San Siro contro i nerazzurri. A parole, il derby d'Italia è già iniziato. "ha detto Allegri in merito ai 53 punti e al secondo posto. Non si riferiva probabilmente a Inzaghi ma a chi lo critica, che dal suo punto di vista si dimentica questo aspetto."Io guardo la classifica in questo momento, poi ci sono delle vicende giudiziarie per cui ci sono gli organi apposta", ha risposto. Quel gradino che a fine anno si potrebbe considerare il primo tra gli umani. Perché questo Napoli sta avendo un rendimento che va oltre qualsiasi previsione.con la dirigenza e soprattutto con l'esterno. Domani c'è questo in palio anche se alla fine dei 90 minuti, Inzaghi e Allegri si sentiranno comunque secondi, entrambi.