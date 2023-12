"Firmo per 2 posto e Coppa Italia? Non firmo nulla, c'è da giocare le partite. Vincere non è semplice. Le 12 squadre hanno fatto 20 punti più dell'anno scorso, in cima ne hanno fatti meno, il campionato è più difficile vincere le partite. L'obiettivo sono i 40 punti e domani possiamo farli con il Frosinone". Parole chiare di Massimiliano Allegri in conferenza stampa, che non si vuole accontentare quindi. Sulla lotta scudetto invece: "Il campionato è lungo, ci sono tanti punti a disposizione. Noi guardiamo dietro e dobbiamo continuare a vincere. L'Inter è favorita, 4 punti ma c'è il Milan dietro. Ci sono tanti punti, bisogna essere bravi a gestire i momenti di difficoltà".