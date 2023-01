É bastata una partita per ritrovare sui social la bufera contro. Il processo al tecnico livornese era solo sospeso durante la striscia delle 8 vittorie consecutiveDalla disfatta di Haifa alla sconfitta di Monza fino all'ultimo tracollo in campionato, la Juve ha toccato punti molto bassi che l'hanno portata fuori dalla Champions League e dalla lotta scudetto.Come riferisce calciomercato.com, la proprietà ha da subito ribadito come tutto il progetto sportivo faccia capo proprio a lui.Se le condizioni fossero diverse, la situazione sarebbe potuta essere differente ma così non è.I percorsi in Europa League e Coppa Italia possono certo cambiare il giudizio sulla stagione ma difficilmente modificheranno la scelta della società di continuare con Allegri o non farlo. I primi 4 posti significano conferma, a meno che non sia lo stesso allenatore a decidere di porre fine alla seconda avventura a Torino.