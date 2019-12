di Francesco Guerrieri

Tecnologia, questa sconosciuta. Sì, per Allegri; perché Sarri ci convive benissimo, e anzi: "Se gli arbitri usano il Var non vedo perché noi non possiamo usare la tecnologia" aveva detto in una vecchia conferenza. Ma mica è una novità, da cinque anni "in panchina girano questi strumenti" ammette l'allenatore. Già, perché il Virtual Coach aiuta e completa il lavoro di un allenatore. Alla tecnologia non sfugge nulla, segna ogni minimo dettagli su questa o su quella cosa.



IL NOSTALGICO ALLEGRI - Virtual che? Non gliene parlate ad Allegri, per il quale il coach è uno e unico: l'allenatore. La persona. Max si fida più del suo sguardo che di una macchina, occhio vede e cuore non duole. E a casa sua di computer non c'è neanche l'ombra. "Ho un iPad che mi ha regalato la Juve, lì ci guardo le partite e ci studio qualche dato". Basta e avanza. Al resto ci pensa la memoria (umana). AGGIORNARSI - Allegri e Sarri come il giorno e la notte. Diversi, opposti. Sono agli antipodi. Ma alla porta c'è già il 2020 che bussa con l'ultimo modello di mac pronto a trovare qualsiasi tipo di dato. Tecnologia e calcio che si intrecciano e si compensano. Perché no? Allegri è un nostalgico dei tempi che furono e per lui il coach non può essere virtuale, ora però è arrivato il momento di aggiornarsi in vista del ritorno in panchina.