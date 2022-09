Intervenuto ai microfoni di JTV, l'allenatore della Juve Max Allegri ha commentato la sfida pareggiata per 2-2 contro la Salernitana.'Abbiamo sbagliato su due episodi che ci sono costati due gol. Abbiamo iniziato bene costruendo azioni pericolose, poi siamo andati in difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, arriviamo sicuramente a mercoledì con un umore migliore rispetto alla sconfitta. Questa sera siamo andati per la prima volta in svantaggio, ed è anche questo un passo in avanti che va fatto. La squadra deve avere un certo tipo di crescita, anche la personalità è qualcosa che non si riacquisisce in un attimo. Sono due punti persi che ci riavrebbero avvicinati alla testa, ma ora pensiamo al Benfica'.