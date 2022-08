Durante la giornata svolta a Villar Perosa, l'allenatore della Juve, Max Allegri, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quelli che sono state le operazioni di mercato e degli obiettivi selezionati dalla società per ultimare la rosa.'Possiamo dire che la società ha lavorato molto bene prendendo Bremer, Pogba, Di Maria e Gatti. Gatti si è proposto molto bene. Per quanto riguarda il mercato futuro è tutto da vedere ci sono dei giocatori in uscita, magari ci saranno giocatori in entrata. Però sicuramente la società lavorerà per allestire una rosa importante come ha sempre fatto perché quest'anno nei primi tre mesi c'è un mini campionato dove ci si gioca gran parte della stagione'.