Cos'è successo negli spogliatoi dopo Juve-Fiorentina

Non era una novità, però di questi tempi fa notizia ogni movimento, ogni spostamento.non era contento del secondo tempo bianconero contro la: come tutti, anche lui ha visto una squadra dai due volti. E se l'inizio gara gli aveva dato buone sensazioni, quantomeno di una squadra assolutamente in convalescenza, la ripresa gli ha ricordato come questo gruppo - almeno in termini di coraggio - debba ancora crescere.Forse è qui che sente di aver perso terreno,: nella crescita mentale della squadra. A confermarlo è arrivato anche Manuel Locatelli: "Ci siamo visti vicini all'Inter e siamo crollati". Ecco, sull'aspetto della tenuta mentale è tornato, che ha rimproverato alla squadra eccessiva prudenza, con toni alti ma non lontani da quanto già visto e prodotto in questa stagione. Per capirci: ha pensato e immaginato di dover alzare la voce, quindi ha agito.Quando sarà raggiunta la qualificazione in- e solo allora -,e riceverà eventuali comunicazioni sul futuro. Tutto lascia pensare a una separazione. Thiago Motta è il maggior indiziato per prendere il suo posto.